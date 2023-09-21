Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ

По информации портала «Страна.ua», жена президента Украины Елена Зеленская, вероятно, получила травму пальца правой руки во время своего визита в Соединенные Штаты Америки.
В настоящее время в Нью-Йорке проходит Неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН с 19 по 26 сентября, в рамках которой ряд глав государств и правительств собрались для участия в различных мероприятиях. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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