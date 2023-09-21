Жена Зеленского получила травму в США, сообщили украинские СМИ

Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выразили свою полную поддержку председательству России в рамках БРИКС, которое начнется в 2024 году. Это подтверждено в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России после встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которая прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.