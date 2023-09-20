Стало известно о возможной травме жены Зеленского во время визита в Америку

Фото: istock / sanjagrujic
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена получила травму пальца во время визита в Соединенные Штаты. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Пользователи социальных сетей заметили, что на фотографиях с участием первой леди Украины видно перебинтованный палец. Как заметили пользователи, в первый день приезда травмы не было.
Елена Зеленская также прикрывала палец бумагами и аплодировала осторожно, чтобы не задеть его.
Напомним, что глава Украины с супругой прилетел в Нью-Йорк на Генассамблею ООН на самолете впервые с февраля 2022 года. Также отмечается, что в этом году президент посетил Штаты на самолете производства Украины, хотя ранее летал на борту американского военного воздушного судна.
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