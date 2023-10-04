Жена Зеленского потратила 1,1 миллион долларов на украшения во время поездки в США

Фото: РИА Новости/Стрингер
Супруга украинского президента Елена Зеленская потратила более миллиона долларов на украшения во время поездки в США с мужем, сообщает The Nation.
Напомним, 21 сентября Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с представителями американского правительства, а также с главой Белого дома Джозефом Байденом. Вместе с ним в США ездила и супруга Елена.
Пока президент Украины выступал на Генассамблеи ООН, его жена посетила самую дорогую улицу Нью-Йорка - Пятую авеню. Там расположены самые шикарные мировые бутики, в том числе и магазин любимого ювелирного бренда Зеленской Cartier.
По словам источников The Nation, у первой леди Украины возник конфликт с сотрудницей магазина, которая, в результате была уволена. Однако, американка успела сделать копию чека Зеленской, сумма которого составляет более 1,1 миллиона долларов.
Читайте также:
«Зарплаты не будет»: Стало известно о финансовых проблемах Украины
В ВСУ призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм
Бывший советник Кучмы Соскин назвал Китай, Индию и Бразилию врагами Украины
Пока президент Украины выступал на Генассамблеи ООН, его жена посетила самую дорогую улицу Нью-Йорка - Пятую авеню. Там расположены самые шикарные мировые бутики, в том числе и магазин любимого ювелирного бренда Зеленской Cartier.
Читайте также:
«Зарплаты не будет»: Стало известно о финансовых проблемах Украины
В ВСУ призвали Зеленского сменить одежду цвета хаки на костюм
Бывший советник Кучмы Соскин назвал Китай, Индию и Бразилию врагами Украины
Евгения Парфентьева