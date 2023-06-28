Жена Зеленского предрекла украинцам психические расстройства

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Елена Зеленская опасается, что украинцы станут психически больными из-за военных действий
Жена украинского лидера Елена Зеленская заявила, что переживает из-за негативного влияния военных действий в стране психическое здоровье граждан. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Она также отметила, что выносливость граждан Украины, которую обсуждают во всем мире, все же имеет пределы. Так, по ее словам, население со временем сломается, а это может стать причиной психических расстройств.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жена Зеленского высказалась об участии в госуправлении Украиной.
«По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», - уточнила Зеленская.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жена Зеленского высказалась об участии в госуправлении Украиной.
Татьяна Лаврова