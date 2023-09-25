Жена Зеленского раскрыла, будет ли её муж баллотироваться на выборах в 2024 году

Фото: iStock/twinsterphoto
Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью Business Insider заявила, что её муж может отказаться от участия в выборах в 2024 году.
Она уточнила, что окончательное решение Владимир Зеленский примет после того, как поймёт, нужен ли он на посту главы государства жителям Украины. Если он узнает, что народ желает видеть другого лидера, то не будет баллотироваться.
Кроме того Зеленская призналась, что не полностью поддерживала решение своего мужа баллотироваться на предыдущих выборах президента Украины.
Ранее пресс-секретарь МИД Чехии Даниэл Дрейк заявил, что, несмотря на законодательные ограничения, Украина может в 2024 году провести президентские и парламентские выборы. Также он отметил, что Чехия сможет оказать необходимую для этого поддержку.
Читайте также:
Политолог Журавлев: Залужный может стать претендентом на пост президента Украины
В Раде сообщили, что США примут решение о выборах на Украине
Выборы на Украине могут пройти в 2024 году, чтобы избежать падения популярности Зеленского
Кроме того Зеленская призналась, что не полностью поддерживала решение своего мужа баллотироваться на предыдущих выборах президента Украины.
Читайте также:
Политолог Журавлев: Залужный может стать претендентом на пост президента Украины
В Раде сообщили, что США примут решение о выборах на Украине
Выборы на Украине могут пройти в 2024 году, чтобы избежать падения популярности Зеленского
Анастасия Чинкова