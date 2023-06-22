Жена Зеленского рассказала о раздельной жизни с мужем

Елена Зеленская заявила, что живет отдельно от мужа в целях безопасности
Жена украинского президента Владимира Зеленского, Елена, в беседе с The Jerusalem Post заявила, что они с мужем живут раздельно.
По ее словам, на подобные меры пришлось пойти из соображений безопасности. Президент проводит ночи в своем рабочем кабинете, тогда как она возвращается домой к детям каждый вечер.
Ранее Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не готов использовать ядерное оружие.
По ее словам, на подобные меры пришлось пойти из соображений безопасности. Президент проводит ночи в своем рабочем кабинете, тогда как она возвращается домой к детям каждый вечер.
«Если нам повезет, мы встречаемся за обедом в офисе», — сказала Елена Зеленская, отметив, что сейчас ни у неё, ни у её супруга нет времени на «отдых или развлечения».Она также поделилась информацией о своем ежедневном графике, говоря, что ее день начинается с просмотра новостей. В течение дня Елена занята работой над разными проектами в офисе, дает интервью и участвует в телефонных и видеоконференциях.
Ранее Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин не готов использовать ядерное оружие.
Артем Кузьмин