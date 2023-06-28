Жена Зеленского высказалась об участии в госуправлении Украиной

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Елена Зеленская заявила, что она на 100% не участвует в государственном управлении Украиной
Первая леди Украины Елена Зеленская ответила на вопрос о том, может ли она давать советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а также оказывать влияния на процессы, которые происходят внутри страны. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По ее словам, супруг не советуется с ней по вопросам, связанным с управлением государством, так как они понимают «огромную пропасть в знаниях» между ними. Зеленская назвала преувеличенными все сообщения о том, что она якобы может повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США предупредили Зеленского о скором развале ВСУ.
По ее словам, супруг не советуется с ней по вопросам, связанным с управлением государством, так как они понимают «огромную пропасть в знаниях» между ними. Зеленская назвала преувеличенными все сообщения о том, что она якобы может повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины.
«Я точно не влияю на государственные процессы - сто процентов», - подытожила Зеленская.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США предупредили Зеленского о скором развале ВСУ.
Татьяна Лаврова