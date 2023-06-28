Жена Зеленского заявила, что не собирается идти в политику

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Елена Зеленская заявила, что никогда не придет в политику и не стремится к этому
Жена Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что не хочет быть политиком. Об этом сообщает РИА Новости.
Она также дополнила, что не оказывает влияния на государственные процессы, однако отметила, что может поддерживать инициативы в социальных сферах.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что жена Зеленского предрекла украинцам психические расстройства.
«Но я этого не хочу, я к этому не стремлюсь. Потому этого не произойдет никогда», — сообщила Зеленская.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что жена Зеленского предрекла украинцам психические расстройства.
Екатерина Коршунова