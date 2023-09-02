Женский любительский турнир по футболу стартовал в Химках в День города

Фото: администрация ГО Химки
В День города на стадионе «Новые Химки» начались масштабные соревнования по женскому футболу под названием «ДаМы первые в спорте». В турнире примут участие более 160 спортсменок из Московской области, Москвы, Брянска и Смоленска.
Открывали турнир глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Они пожелали командам хорошей игры и ярких побед. Глава округа поздравил химчан с праздником и отметил, что хотя по меркам древних городов Химки еще очень молоды — всего 84 года, — но уже успели завоевать славу спортивного центра Московской области.
Этот турнир — единственный в Подмосковье для женских любительских команд. В соревнованиях принимают участие 16 коллективов. Химки представляет команда «МамСити», первая в округе женская любительская футбольная команда. Ее капитан Екатерина Сурина рассказала, что этот турнир больше не про победы, а про заряд энергии, дружелюбную обстановку, возможность показать своим
друзьям, семьям и детям, как можно интересно и с пользой проводить свободное время. Возраст участниц «МамСити» от 26 до 54 лет.
За кубок победителя также поборются участницы из футбольной команды авиакомпании «Аэрофлот» и спортсменки женского клуба «Роскосмос». Одна из участниц команды — первый российский космонавт, совершивший полет на корабле Илона Маска, Анна Кикина.
Обращаясь с приветственным словом к гостям и участникам спортивного праздника, Дмитрий Губерниев поздравил жителей Химок с Днем города, пожелал им здоровья, процветания и новых спортивных свершений, благо губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Химок Дмитрий Волошин так много делают для развития спорта в регионе и в округе.
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Этот турнир — единственный в Подмосковье для женских любительских команд. В соревнованиях принимают участие 16 коллективов. Химки представляет команда «МамСити», первая в округе женская любительская футбольная команда. Ее капитан Екатерина Сурина рассказала, что этот турнир больше не про победы, а про заряд энергии, дружелюбную обстановку, возможность показать своим
За кубок победителя также поборются участницы из футбольной команды авиакомпании «Аэрофлот» и спортсменки женского клуба «Роскосмос». Одна из участниц команды — первый российский космонавт, совершивший полет на корабле Илона Маска, Анна Кикина.
Обращаясь с приветственным словом к гостям и участникам спортивного праздника, Дмитрий Губерниев поздравил жителей Химок с Днем города, пожелал им здоровья, процветания и новых спортивных свершений, благо губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Химок Дмитрий Волошин так много делают для развития спорта в регионе и в округе.
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Александр Бойцов