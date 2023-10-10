Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов

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Согласно информации, представленной палестинским порталом Quds, в результате израильского авиаудара по жилому зданию в секторе Газа погибли несколько журналистов. Еще несколько представителей СМИ были ранены.
«В результате израильского воздушного удара по жилому зданию к западу от города Газа погибли несколько журналистов, и также есть раненые», - говорится в сообщении.Палестинское агентство WAFA дополнило эту информацию, отметив, что израильская армия также атаковала четыре машины скорой помощи, которые перевозили раненых на юг сектора Газа.
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