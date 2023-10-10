Жертвами израильского удара в секторе Газа стали несколько журналистов

По данным издания Focus, выборы в немецких землях Бавария и Гессен оказались сокрушительными для нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца и его правительства. В статье указывается, что после провала, который пережил политик в минувшее воскресенье, в Берлине «все будет не так, как раньше».