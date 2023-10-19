Жертвами удара по дому в Газе стали семь детей и два взрослых человека

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Девять человек, включая не менее семи детей, погибли в результате авиаудара по дому, расположенному к югу от города Хан-Юнис в секторе Газа, сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
«Девять человек погибли, включая, по меньшей мере, семерых детей, в результате авиаудара, направленного на жилой дом к югу от Хан-Юниса», — говорится в сообщении агентства.Отмечается, что множество людей остаются под завалами.
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Артем Кузьмин