«Жесткие условия»: В Польше пообещали выставить Украине счёт за помощь

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Кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Об этом она сказала в ходе предвыборных дебатов на Polsat, пишет РИА Новости.
Политик подчеркнула, что в международных отношениях валютой не может являться благодарность.
Брылка добавила, что это подразумевает снятие жалобы Украины на Польшу в ВТО из-за запрета на импорт зерна, проведение эксгумации жертв Волынской резни, прекращение "украинизации" двусторонней торговли и доступ Варшавы к процессу восстановления Украины после завершения вооружённого конфликта.
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«Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, «Конфедерация» выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и «Конфедерация» поставит Украине четкие и жесткие условия», — цитирует агентство слова кандидата в депутаты.
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Диана Аванесян