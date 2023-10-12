«Жесткие условия»: В Польше пообещали выставить Украине счёт за помощь

Кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Об этом она сказала в ходе предвыборных дебатов на Polsat, пишет РИА Новости.