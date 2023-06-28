Жигарев подал документы для регистрации на должность губернатора Подмосковья

Фото: Мособлизбирком
Его выдвинуло Московское областное отделение ЛДПР
Кирилл Жигарев предоставил в Мособлизбирком документы, необходимые для регистрации кандидата на должность губернатора Московской области. Он был выдвинут кандидатом на этот пост от Московского областного отделения политической партии ЛДПР.
26 июня стартовал период предоставления в Избирком Московской области документов для регистрации кандидатов в губернаторы. Он продлится до 6 июля.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлизбирком принял документы для регистрации кандидатом в губернаторы действующего главы региона Андрея Воробьёва.
26 июня стартовал период предоставления в Избирком Московской области документов для регистрации кандидатов в губернаторы. Он продлится до 6 июля.
Лора Луганская