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Жириновский предсказал забвение Украины из-за Ближнего Востока

08 октября 2023, 13:04
Фото: Илья Питалев

Фото: Илья Питалев

На фоне вспыхнувшего очередного арабо-израильского конфликта вспомнились очередные пророческие слова российского политика Владимира Жириновского. В эфире одного из политических ток-шоу лидер ЛДПР предрек полное забвение Украины из-за «пылающего Ближнего Востока».
На кадрах видео, показанного YouTube-каналом «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Жириновский во время дискуссии с кем-то из украинских оппонентов заявил, что никаких выборов в 2024 году на Украине не будет, потому что не станет и самой Украины.

«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там к 2024 году такое начнется, что про Украину вообще все забудут. Дело идет к Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. Здесь страшные события будут. А вашей стране конец», — заявил политик.


Пока не ясно, станет ли ХАМАС застрельщиком глобального политического и военного конфликта. Это вполне вероятно, учитывая время от времени всплывающую информацию о том, что Израиль уже давно обладает ядерным оружием, но скрывает этот факт из-за участия в программе ядерного сдерживания Ирана.

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#иран
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i24: Израильская армия ведет тяжелые бои со сторонниками ХАМАС в общине Маген
08 октября 2023, 13:54

Фото: istockphoto/John Theodor

Боевики военного крыла движения ХАМАС проникли на территорию общины Маген в южной части Израиля. В настоящее время между ними и израильскими военными идут тяжелые бои.
По сообщению телеканала i24, новое проникновение на территорию страны произошло днем, 8 октября. Палестинские террористы закрепились на южной окраине кибуца (общины - прим. ред.). Между ними и израильскими солдатами не прекращается перестрелка. Пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не может выбить боевиков с территории общины.

Ранее израильские военные чины заявили о  завершении первого этапа операции «Железные мечи». Дальнейшие свои задачи командование ЦАХАЛ видят в прекращении военных действий на территории страны, зачистка приграничных территорий и установление контроля над буфером безопасности и нанесении ударов по террористическим объектам в секторе Газа. Однако, как выяснилось, предотвратить последующие вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля пока полностью не удалось.

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#израиль
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Советник главы ДНР Гагин: Израиль обстреливают их же оружием
Гагин: по Израилю могут стрелять из оружия, поставленного Украине
08 октября 2023, 13:38

Фото: iStock/vadimrysev

Украина могла перепродать западное вооружение Палестине. Об этом РИА Новости заявил советник главы ДНР Ян Гагин.
Он отметил, что украинские военные в больших количествах перепродавали поставленное ранее странами НАТО вооружение террористам по всеми миру. Поэтому теперь Израиль, который также оказывал поддержку Украине, страдает от своего же оружия. 

Гагин добавил, что таким путём вооружение может попасть к любым другим радикальным движениям, в том числе, в Европе и США.

Ранее спецкор телеканала Fox News в Иерусалиме Трой Инст заявил, что Израиль готовится к разворачиванию конфликта сразу на нескольких фронтах. В настоящее время в стране призываются сотни тысяч израильтян, укрепляется оборона на границе. 

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#израиль
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#украина
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#поставки
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Певица Глюк'oza застряла с семьей в израильском бомбоубежище
08 октября 2023, 13:28

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Российская певица Глюк'oza (настоящее имя Наталья Ионова) приехала в Тель-Авив на концерт Бруно Марса. Как только она с семьей добралась до отеля, началась воздушная тревога и всех постояльцев согнали вниз, в бомбоубежище.
По словам певицы, сейчас с ней и с ее родными все хорошо. Они продолжают следовать указаниям, которые им дают в администрации гостиницы. Обстрелы почти прекратились, но иногда воздушную тревогу еще объявляют, и тогда все снова обязаны спускаться в укрытие, сообщает телеграм-канал Mash.

Покинуть Израиль и вернуться в Москву Наталья Ионова и ее семья пока не могут. Хотя аэропорт и работает, но авиакомпании вправе сами отменять воздушные перелеты своих самолетов, что большинство из них и делают, опасаясь за безопасность пассажиров и пилотов. Ранее Росавиация ввела ограничения на ночные перелеты из России в Израиль вплоть до особых распоряжений.

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#израиль
#семья
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#гостиницы
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Генсек ЛАГ Абуль Гейт по приглашению Лаврова посетит Москву
08 октября 2023, 12:55

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт посетит Москву по приглашению министра внутренних дел России Сергея Лаврова. Об этом готовится в заявлении ЛАГ.
Уточняется, что Абуль Гейт вылетел с рабочей поездкой в Россию утром воскресенья, 8 октября.

В заявлении отмечается, что в рамках встречи будут затронуты вопросы сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес. Также Лавров и Абуль Гейт рассмотрят ряд региональных и мировых проблем, в том числе, и эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее, в конце сентября, Сергей Лавров уже проводил встречу с генсеком ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом. 

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#сергей лавров
#встреча
#россия
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Глава Совфеда Климов: в России не планируют менять Конституцию
Глава Совфеда Климов: в России нет планов о внесении изменений в Конституцию
08 октября 2023, 12:35

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

В России не планируется внесение изменений в Конституцию, однако любой человек имеет право вносить какие-либо предложения. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, комментируя предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.
Напомним, что днём ранее Кадыров предложил временно отменить проведение президентских выборов в 2024 году из-за спецоперации на Украине. Или провести выборы с одним кандидатом – нынешним президентом Владимиром Путиным. 

Климов сообщил журналистам во время визита в Анкару, что в России есть Конституция – главный документ, который служит ориентиром. В документе прописаны все детали проведения выборов. Чтобы реализовать предложение Кадырова, необходимо внести изменения, чего пока делать не планируется.

При этом политик отметил, что в России любой гражданин имеет право вносить какие-либо предложения.

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#рамзан кадыров
#выборы
#президент
#совет федерации
#конституция рф
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Al Arabia: Офицер египетской полиции застрелил двух израильтян
08 октября 2023, 12:28

Фото: istockphoto/A_N

В египетской Александрии офицер полиции из личного оружия расстрелял автобус с израильскими туристами. Два человека погибли на месте, еще несколько пассажиров автобуса получили ранения.
Информацию об этом обнародовал арабоязычный новостной телеканал Al Arabia. Позже сообщения о расстреле появились также в израильских телеграм-каналах. В настоящее время возле места инцидента дежурят машины скорой помощи. Медики перевозят мертвых и раненых в морги и госпитали. Вокруг собрались встревоженные египтяне, которые наблюдают за работой медицинских бригад.

Сначала появилась информация о шести погибших и восьми раненых. Затем телеканал Al Arabia сообщил, что убиты были два туриста. Израиль пока не дал официальных комментариев по поводу случившегося.

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#израиль
#медики
#машины
#информация
#египет
#полиция
#автобус
#туристы
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Экс-агент ЦРУ Макговерн: переговоры с Россией могут пройти без участия Зеленского
Макговерн: США вынудят Киев провести переговоры даже без Зеленского
08 октября 2023, 12:02

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

США подтолкнул Украину к проведению переговоров даже без участия президента страны Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
Он отметил, что США и другие страны Запада больше не могут предоставлять Украине военную помощь, поскольку они изначально не были готовы к такому столкновению. Именно поэтому в скором времени Вашингтон будет настаивать на проведении переговоров.

Макговерн добавил, что, если Зеленский будет упираться и не согласится сесть за стол переговоров, это сделает кто-то другой. 

Ранее издание Asia Times писало, что Зеленский должен согласиться на переговоры, пока не стало слишком поздно. Украина уже многое потеряла после отказа президента от урегулирования конфликта. 

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#украина
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#владимир зеленский
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i24: Армия Израиля ликвидировала более 400 боевиков ХАМАС
08 октября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Армия обороны Израиля (ЦХАЛ) ведет ожесточенные бои с представителями военного крыла движения ХАМАС на юге страны и в секторе Газа. Пресс-секретарь ЦХАЛ сообщил об уничтожении более 400 боевиков с начала вооруженного конфликта.
По словам представителя военного ведомства Даниэля Хагари, десятки террористов находятся в плену у израильских военных. Отмечается, что напряженные бои идут в местечке Кфар-Аза. Во многих городах ведутся зачистки, передает телеканал i24. По словам Хагари, части армии Израиля присутствуют во всех городах страны.

Премьер-министр Беньямин Натаньяху ранее сообщил о завершении первого этапа операции «Железные мечи». Он также призвал провести широкую мобилизацию военных резервов страны. Хагари в свою очередь отметил, что задачи ЦХАЛ в настоящее время заключаются в прекращении  боевых действий на территории Израиля, установлении полного контроля над барьером безопасности и продолжении нанесения ударов по объектам сосредоточения террористов в секторе Газа.

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#министр
#операции
#израиль
#террористы
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CNN: Межконтинентальная ракета «Буревестник» неуязвима для систем ПВО
08 октября 2023, 11:20

Фото: istockphoto/bpawesome

Новая версия российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» имеет практически неограниченную дальность полета. С ней не способна справиться ни одна из существующих систем противоракетной или противовоздушной обороны.
Об этом заявила корреспондент телеканала CNN Джилл Догерти. Она уточнила, что ракета является низколетящей и малозаметной, что делает ее практически неуязвимой для средств обнаружения и уничтожения. Конечно, такие свойства нового оружия делают его очень опасным и несут в себе угрозу, отметила тележурналистка, комментируя успешные испытания «Буревестника».

Об успешных испытаниях новой версии крылатой ракеты заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления в дискуссионном клубе «Валдай». В министерстве обороны РФ уточнили, что «Буревестник» является представителем нового поколения российских крылатых ракет, способным нести ядерную боеголовку. В военном ведомстве подчеркнули, что ракета является неуязвимой как для существующих, так и для перспективных систем ПВО.

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