Жириновский предсказал забвение Украины из-за Ближнего Востока

Фото: Илья Питалев
На фоне вспыхнувшего очередного арабо-израильского конфликта вспомнились очередные пророческие слова российского политика Владимира Жириновского. В эфире одного из политических ток-шоу лидер ЛДПР предрек полное забвение Украины из-за «пылающего Ближнего Востока».
На кадрах видео, показанного YouTube-каналом «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Жириновский во время дискуссии с кем-то из украинских оппонентов заявил, что никаких выборов в 2024 году на Украине не будет, потому что не станет и самой Украины.
Пока не ясно, станет ли ХАМАС застрельщиком глобального политического и военного конфликта. Это вполне вероятно, учитывая время от времени всплывающую информацию о том, что Израиль уже давно обладает ядерным оружием, но скрывает этот факт из-за участия в программе ядерного сдерживания Ирана.
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«Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там к 2024 году такое начнется, что про Украину вообще все забудут. Дело идет к Третьей мировой войне. Иран — это не Вьетнам и не Северная Корея. Здесь страшные события будут. А вашей стране конец», — заявил политик.
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Александр Бойцов