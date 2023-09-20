Житель Барнаула отравил воду для мобилизованных, его обвинили в госизмене

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Житель Барнаула отравил воду, которая была предназначена для российских военных. Он обвиняется в госизмене и совершении теракта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
«Установлено, что гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил», - говорится в сообщении.
Чтобы доказать твердость своих намерений, он отравил воду, которая была предназначена для мобилизованных. Все свои действия мужчина снял на видео и отправил представителям Украины, которые вербуют россиян для организаций терактов. При этом уточняется, что выпить отравленную воду военные не успели.
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