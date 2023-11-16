Житель Мытищ из неприязни едва не зарезал собственных родителей

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Полицейские задержали в Мытищах местного жителя, пытавшегося зарезать родителей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.
«Инцидент произошёл в квартире дома на ул. Силикатной. Полицейские установили, что мужчина 1986 года рождения нанёс своим родителям ножевые ранения. Причиной стали внезапно возникшие личные неприязненные отношения», – рассказала Петрова.Скорая помощь отвезла пострадавших в больницу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. С места происшествия изъят нож, который тот использовал при нападении.
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