Житель Петербурга открыл стрельбу в магазине в центре города

Фото: istockphoto/Diy1
Полиция задержала 27-летнего безработного жителя Приморского района Санкт-Петербурга, устроившего стрельбу в магазине «Пятерочка» в центре города. На кону стояли товары на сумму 870 рублей.
Мужчина зашел в магазин, направился к прилавку с шампунями и прочими средствами гигиены и принялся складывать товары в заранее приготовленный черный пакет, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Это заметили сотрудницы торговой точки и остановили воришку. Он послушно положил пакет с награбленным добром на пол и направился к выходу.
Но там несостоявшийся грабитель вступил в конфликт с 45-летним грузчиком магазина, который сделал ему нелицеприятное замечание. В ходе потасовки парень достал травматический пистолет и не менее четырех раз выстрелил в работника «Пятерочки». После чего, решив все-таки не уходить без добычи, забрал пакет и покинул магазин. Сумма отбитого в перестрелке товара составила 870 рублей.
Мужчину вскоре по горячим следам задержали правоохранители. Теперь ему грозит немалый срок за разбой. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Грузчика сначала доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.
Читайте также:
«112»: Жертвой стрельбы в Северной Осетии стал родной брат главы города Алагир
SHOT: В Северной Осетии мужчина открыл стрельбу по прохожему
В Петербурге спустя месяц задержали школьника за стрельбу по учительнице
Но там несостоявшийся грабитель вступил в конфликт с 45-летним грузчиком магазина, который сделал ему нелицеприятное замечание. В ходе потасовки парень достал травматический пистолет и не менее четырех раз выстрелил в работника «Пятерочки». После чего, решив все-таки не уходить без добычи, забрал пакет и покинул магазин. Сумма отбитого в перестрелке товара составила 870 рублей.
Читайте также:
«112»: Жертвой стрельбы в Северной Осетии стал родной брат главы города Алагир
SHOT: В Северной Осетии мужчина открыл стрельбу по прохожему
В Петербурге спустя месяц задержали школьника за стрельбу по учительнице
Александр Бойцов