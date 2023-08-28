Жителей Подмосковья призвали поторопиться с подачей заявлений на участие в ДЭГ

Фото: Мособлдума
До окончания срока подачи заявлений на дистанционное электронное голосование на выборы в Московской области осталась всего неделя. Подать заявление можно до 23:59 4 сентября, напомнили в Мособлдуме.
«Если кто-то не успеет или не захочет регистрироваться на дистанционное голосование, сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Кроме того, при желании можно отозвать заявление об участии в ДЭГ. У жителей будет возможность проголосовать именно тем способом, который для них наиболее удобен», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Для участия в дистанционном электронном голосовании избирателям необходимо подать заявление об участии в ДЭГ через региональный портал госуслуг.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
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Лора Луганская