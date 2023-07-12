Жителей Подмосковья во второй раз пригласили на «Ночь в парке»

Фото: Минкульт МО
В 50 парках Московской области 15 июля пройдёт мероприятие «Ночь в парке». Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Так, в парке культуры и отдыха «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа готовят пижамную вечеринку и выступление квинтета «Коктейль Классик».
В парке Малевича Одинцовского городского округа пройдут игра «Гигантская дженга» и мастер-класс «Лимонадовый Я», в парке «Ривьера» Можайского городского округа – творческие посиделки у огня многое другое.
Парк «Вербилки» Талдомского городского округа устроит молодёжный пикник, а парк семейного отдыха Дубны пригласил на творческие площадки и в зону вкусного угощения «Кофемания».
По словам Каклюгиной, акция проводится во второй раз. В прошлом году её участниками стали более 80 тыс жителей и гостей Подмосковья.
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В парке Малевича Одинцовского городского округа пройдут игра «Гигантская дженга» и мастер-класс «Лимонадовый Я», в парке «Ривьера» Можайского городского округа – творческие посиделки у огня многое другое.
По словам Каклюгиной, акция проводится во второй раз. В прошлом году её участниками стали более 80 тыс жителей и гостей Подмосковья.
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Лора Луганская