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Жители Амстердама вышли на улицу протестовать против поставок оружия Украине

24 сентября 2023, 15:49
Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Демонстрация проходит на площади Дам в центре Амстердама, примерно в 14.00 колонна протестующих двинулась в сторону Центрального вокзала.
В Амстердаме проходит демонстрация против поставок оружия Западом Украине, пишет РИА Новости. У демонстрантов в руках плакаты с надписями «Мир с Россией», «Никакого оружия ради мира», «Прекратите отправлять Украине оружие!».

Издание пишет, что в голландском обществе растёт уровень недовольства по поводу политики страны относительно конфликта на Украине.

«Вы не можете сказать России - отдай нам обратно Крым, Донецк и Луганск. Этого не произойдет, это российские регионы. Вы не можете поставлять Украине оружие и деньги. Единственное, что нужно сделать - начать переговоры», - считает участница демонстрации Ирене.
В августе в Амстердаме прошёл митинг против украинского нацизма и поставок Киеву вооружений. Участники митинга вышли на городскую площадь с плакатами «Мы устали от войны», «Остановите фашизм и нацизм на Украине», «НАТО провоцирует войну против России и Украины» и «Давайте покупать еду, а не оружие».

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#протесты
#митинг
#украина
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Пашинян призвал изменить инструменты внутренней и внешней безопасности Армении
24 сентября 2023, 13:40

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армении нужно видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности государства. Об этом Пашинян сообщил в видеообращении к соотечественникам.
Пашинян подчеркнул, что предпринимаются все необходимые меры для защиты независимости. Он также дополнил, что системы внешней безопасности, в которые сейчас вовлечена Армения, неэффективны.

Пашинян призвал партнеров «уважать страну и суверенитет», однако не назвал адресатов своих слов.

Ранее сообщалось, что  Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Отмечается, что участники переговоров также обсудили вопросы армяно-американского и армяно-германского сотрудничества.

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#меры
#армения
#государство
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Лавров заявил, что США создают новые военные союзы на Востоке
24 сентября 2023, 10:56

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на данный момент Вашингтон возглавляет процесс создания новых враждебно настроенных союзов на Востоке, передает РИА Новости.
Лавров пояснил, что США создают подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS (Австралия, Великобритания и США), «тройки» США — Япония — Республика Корея, а также «четверки» Токио — Сеул — Канберра — Веллингтон. По мнению министра, так Вашингтон старается привлечь участников к практической кооперации с Североатлантическим альянсом.

Ранее Лавров сообщил, что политики Запада одержимы собственной безнаказанностью и желанием нанести «стратегическое поражение» РФ. По мнению политика, серия недавних совместных учений США и европейских союзников по НАТО — это беспрецедентный поступок.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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#запад
#рф
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Стало известно, что ненависть к России сделала с Польшей
Myśl Polska: ненависть к России наносит вред экономике Польши
24 сентября 2023, 10:12

Фото: iStock/ffikretow

Обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс написал, что ненависть к России выходит боком Польше. Об этом Куляс написал в статье для Myśl Polska.
По мнению обозревателя, цель политики Польши заключается в том, чтобы «вгрызаться друг другу в горло», доказывая, кто больше «ненавидит русских и кто сильнее любит США с Украиной». Он подчеркнул, что чувство ненависти к России у поляков преобладает значительнее, чем любовь к своей стране.

«А то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет», — заключил Куляс.

Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Польша готовится к возможному вторжению на территории России и Белоруссии. 

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#сша
#польша
#россия
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Байден запутался в воспоминаниях о своем сыне
Байден сбился при рассказе дважды повторенной ранее истории о своем сыне
24 сентября 2023, 06:25

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден снова озвучил историю, которую он ранее повторил дважды перед одной и той же аудиторией, и вновь запутался, выступая перед фондом темнокожей фракции конгресса, передает РИА Новости.
В ходе своего выступления, он начал рассказывать о своем сыне Бо, который ушел из жизни во времена, когда Байден был вице-президентом.

Однако в процессе рассказа, возможно, пытаясь вспомнить детали, президент сбился и затем продолжил историю, делая длинные паузы. В заключение, он добавил, что в то время он не планировал бороться за пост и намеревался написать книгу.

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#президент
#пост
#дома
#байден
#танк
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В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
Гаджиев: власти Азербайджана создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха
24 сентября 2023, 05:22

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

Власти Азербайджана учредили специализированную правительственную группу с целью решения вопросов, связанных с интеграцией Нагорного Карабаха. Об этом сообщил Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана и завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации, в интервью изданию Politico.
Группа будет заниматься разрешением вопросов, связанных с гуманитарными, экономическими и социальными аспектами вхождения Нагорного Карабаха и десятков тысяч армянского происхождения в состав Азербайджана.

Гаджиев подчеркнул, что обеспечение доступа к гуманитарной помощи подчеркивает добрые намерения и серьезный подход правительства Азербайджана в удовлетворении потребностей и нужд жителей Армении, а также обеспечении безопасного и достойного процесса реинтеграции. По его мнению, эти шаги повышают шансы на установление мира между Арменией и Азербайджаном.

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#память
#жители
#рф
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Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС «Галиция»
AP: Зеленский поприветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галиция»
24 сентября 2023, 04:33

Агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на теплый прием, оказанный Владимиром Зеленским бывшему бойцу 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунку в канадском парламенте.
На одной из фотографий, сделанных во время выступления Зеленского, он дружелюбно приветствует Хунка, показывая сжатый кулак в сторону аудитории. Рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», - говорится в подписи к фотографии.
Первая украинская дивизия, также известная как 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», была тактическим военным подразделением, сформированным из добровольцев из Украины в период Второй мировой войны, в службу на стороне нацистской Германии.

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#россия
#министр
#зеленский
#лавров
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Лавров ответил на заявление Саудовской Аравии о ядерном оружии
Глава МИД Лавров: никто не хочет появления новых ядерных государств
24 сентября 2023, 04:27

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия реагирует на заявление Саудовской Аравии о потенциальном наличии ядерного оружия у Ирана как к констатации факта. Об этом передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что услышал заявление, в котором говорится, что если Иран приобретет ядерное оружие, то Саудовская Аравия также будет вынуждена рассмотреть этот вопрос. Лавров подчеркнул, что в мире нет желания видеть новые ядерные державы.

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#оружие
#заявление
#иран
#ядерное оружие
#лавров
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Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
DM: пресс-секретарь объяснила оговорку Байдена эмоциональностью
24 сентября 2023, 03:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала необычное объяснение случаю, когда президент США Джо Байден повторил одну и ту же историю дважды в течение нескольких минут, сообщает Daily Mail.
Вопросы возникли после того, как Байден на закрытом мероприятии перед спонсорами своей кампании в Нью-Йорке почти дословно повторил свой рассказ о том, почему он решил баллотироваться на пост президента в 2020 году.

Пресс-секретарь ответила на эти вопросы, сказав, что «иногда и она сама повторяется и пересказывает какие-то истории». Она добавила, что Байден говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него этот момент был «невероятно эмоциональным».

 Жан-Пьер также подчеркнула, что он верит в свою способность помочь стране двигаться вперед и достигать наилучших результатов.
Она также отметила, что не обсуждала этот случай с президентом и не имела возможности обсудить его с ним.

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#пост
#байден
#оон
#танк
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Путин считает народ источником власти в России
Путин: источником власти в России является народ, он определяет путь ее развития
24 сентября 2023, 00:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России именно народ является источником власти и определяет путь развития страны, передает РИА Новости.
Это заявление было сделано им в поздравлении с 30-летием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Путин также выразил признательность ЦИК РФ за эффективное осуществление важного конституционного права граждан на выборы и быть избранными.

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