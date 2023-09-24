Жители Амстердама вышли на улицу протестовать против поставок оружия Украине

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Демонстрация проходит на площади Дам в центре Амстердама, примерно в 14.00 колонна протестующих двинулась в сторону Центрального вокзала.
В Амстердаме проходит демонстрация против поставок оружия Западом Украине, пишет РИА Новости. У демонстрантов в руках плакаты с надписями «Мир с Россией», «Никакого оружия ради мира», «Прекратите отправлять Украине оружие!».
Издание пишет, что в голландском обществе растёт уровень недовольства по поводу политики страны относительно конфликта на Украине.
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Издание пишет, что в голландском обществе растёт уровень недовольства по поводу политики страны относительно конфликта на Украине.
«Вы не можете сказать России - отдай нам обратно Крым, Донецк и Луганск. Этого не произойдет, это российские регионы. Вы не можете поставлять Украине оружие и деньги. Единственное, что нужно сделать - начать переговоры», - считает участница демонстрации Ирене.В августе в Амстердаме прошёл митинг против украинского нацизма и поставок Киеву вооружений. Участники митинга вышли на городскую площадь с плакатами «Мы устали от войны», «Остановите фашизм и нацизм на Украине», «НАТО провоцирует войну против России и Украины» и «Давайте покупать еду, а не оружие».
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Мария Фирсова