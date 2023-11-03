Жители Подмосковья смогут принят участие в общероссийской тренировке системы ДЭГ

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко
Жители из Московской области могут стать частью общероссийской тренировке системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Дистанционное электронное голосование — это тип голосования на территории Российской Федерации с использованием специального программного обеспечения, для которого не требуется бумажный избирательный бюллетеня.
Стоит отметить, что на выборах губернатора в сентябре 2023 года впервые в Московской области использовали систему ДЭГ. Всего за три для голосования ей воспользовались более 500 тысяч человек. Это 88,52% жителей, которые подавали заявки на ДЭГ.
В Московской области тренировка пройдет с 15 по 17 ноября.
Регистрация участников проводится до 13 ноября включительно. Что принять участие любой желающий должен:
— подать заявление на портале Госуслуг в период до 13 ноября 23:59;
— в личном кабинете можно будет отслеживать статус заявления. Уведомление о одобрении заявления также придет в ЛК Госуслуг;
— с 15 по 17 ноября нужно будет зарегистрироваться авторизоваться на портале ДЭГ и подтвердить свою личность;
— после регистрации участник сможет получить доступ к электронному тестовому бюллетеню.
Кроме этого, система дистанционного электронного голосования помогает жителям участвовать в жизни и решении вопросов Подмосковья не выходя из дома.
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Стоит отметить, что на выборах губернатора в сентябре 2023 года впервые в Московской области использовали систему ДЭГ. Всего за три для голосования ей воспользовались более 500 тысяч человек. Это 88,52% жителей, которые подавали заявки на ДЭГ.
Регистрация участников проводится до 13 ноября включительно. Что принять участие любой желающий должен:
— подать заявление на портале Госуслуг в период до 13 ноября 23:59;
— в личном кабинете можно будет отслеживать статус заявления. Уведомление о одобрении заявления также придет в ЛК Госуслуг;
— с 15 по 17 ноября нужно будет зарегистрироваться авторизоваться на портале ДЭГ и подтвердить свою личность;
— после регистрации участник сможет получить доступ к электронному тестовому бюллетеню.
Кроме этого, система дистанционного электронного голосования помогает жителям участвовать в жизни и решении вопросов Подмосковья не выходя из дома.
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Мира Полтева