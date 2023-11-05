Жители Ростова-на-Дону сообщают о звуках, похожих на взрывы

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Жители некоторых районов Ростова-на-Дону сообщают о странных звуках, которые начались незадолго до полуночи, пишет региональное интернет-издание «Ростовская область сегодня». Громкие «хлопки», похожие на взрывы, услышали на Военведе, Западном, Северном, в Стройгородке и в центре города. Что стало их причиной, пока не сообщается.
Обсуждение «бахов» активно идет в ростовских социальных сетях. Часть жителей считает, что в городе снова «салютуют» в честь минувшего Дня народного единства, в то время как другие полагают, что могла сработать система ПВО.
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Артем Путинцев