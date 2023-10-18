Жители Турции приступили к штурму американской военной базы Кюречик

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По данным Telegram-канала Shot, жители Турции начали штурм американской военной базы Кюречик, расположенной в городе Малатье.
Протесты в разных странах Ближнего Востока начались после ракетного удара по больнице в секторе Газа. Демонстрации охватили Иорданию, Тунис, Турцию, Сирию, Иран и Ливан. В Стамбуле, например, протестующие попытались приблизиться к израильскому консульству, требуя изгнания израильского посла из страны.
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