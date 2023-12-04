Жители Венесуэлы проголосовали за присоединение двух третей соседней страны

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Граждане Венесуэлы выступили за присоединение региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на избирательную комиссию страны.
«Исторический референдум, который поставил на ноги Венесуэлу. Венесуэльский народ высказался громко и ясно, эта победа принадлежит всему народу Венесуэлы», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро во время празднования итогов референдума.Мадуро отметил, что споры по поводу территорий между Венесуэлой и Гайаной длятся уже больше ста лет. Споры затрагивают территории площадью 159 500 квадратных километров к западу от реки Эссекибо, составляющая около двух третей территории Гайаны.
Ранее сообщалось, что в Перу во время вооруженного нападения на шахту погибли девять человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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