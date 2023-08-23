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Читатели издания New York Post (NYP) предложили жителям Гавайев ради получения помощи от правительства США «присоединиться» к Украине.
В публикации говорится, что американский лидер Джо Байден, приехавший после пожаров на пострадавший остров Мауи, столкнулся с недовольством местных жителей. Они раскритиковали недостаточную помощь и медленную реакцию правительства Соединенных Штатов.
«Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия», — отмечает автор.
Материал вызвал широкий отклик среди читателей NYP.
«Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина», — отметил пользователей с ником Been There Done That.
«А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!», — уверена Lili Margin.
«Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята», — добавил The Profit Jo Say Ah.
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«Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия», — отмечает автор.
«Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина», — отметил пользователей с ником Been There Done That.
«А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!», — уверена Lili Margin.
«Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята», — добавил The Profit Jo Say Ah.
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Диана Аванесян