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Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине

NYP: Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине ради получения помощи от правительства США
23 августа 2023, 01:22

Фото: iStock/IslandLeigh

Читатели издания New York Post (NYP) предложили жителям Гавайев ради получения помощи от правительства США «присоединиться» к Украине.
В публикации говорится, что американский лидер Джо Байден, приехавший после пожаров на пострадавший остров Мауи, столкнулся с недовольством местных жителей. Они раскритиковали недостаточную помощь и медленную реакцию правительства Соединенных Штатов.

«Если народ не увидит сочувствия к жертвам со стороны лидеров страны, это может иметь серьезные политические последствия», — отмечает автор.


Материал вызвал широкий отклик среди читателей NYP.

«Последствия пожаров на Гавайях ужасают, вот только Байдена больше всего волнует Украина», — отметил пользователей с ником Been There Done That.

«А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!», — уверена Lili Margin.

«Жителям Мауи – по 700 долларов на семью. А жителям Украины – 113 миллиардов. Вполне соразмерно, если учесть, что семья Байдена получает щедрые откаты от коррумпированных украинцев, а от жителей Мауи – ничего. Важно, с какой стороны на это смотреть, ребята», — добавил The Profit Jo Say Ah.

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#сша
#украина
#правительство
#пожар
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Медведев оценил идею присоединения к России Абхазии и Южной Осетии
Медведев: присоединение к России Южной Осетии и Абхазии может быть реализовано
23 августа 2023, 01:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждения о возможности вступления Грузии в НАТО, подчеркнул, что идея интеграции Южной Осетии и Абхазии в состав России может стать реальностью.
«Снова возникают обсуждения о принятии Грузии в НАТО... Мы не стремимся к повторению событий 2008 года и желаем решать конфликты на основе Устава ООН. Однако, если наши опасения подтвердятся, действовать будем решительно. Идея объединения Абхазии и Южной Осетии с Россией сохраняет свою актуальность. Она может осуществиться при определенных условиях», — выразил свою позицию Медведев в материале для «Аргументы и факты», где он обращался к событиям 2008 года.
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#дмитрий медведев
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#нато
#рф
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Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником
Президент РФ Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником
23 августа 2023, 01:43

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы Луганской Народной Республике (ЛНР) Леонидом Пасечником. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что встреча прошла в Кремле.

Путин и Пасечник обсудили вопросы, связанные с ситуацией на территории республики.

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#встреча
#путин
#лнр
#кремль
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Украинские войска за сутки 84 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 295 единиц боеприпасов
23 августа 2023, 00:33

Фото: iStock/Alexey Kabanov

За последние 24 часа территория Донецкой Народной Республики подверглась 84 обстрелам со стороны украинских военных, в результате которых было использовано 295 единиц боеприпасов. Об этом сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
«Украинские вооруженные формирования зафиксировали 48 обстрелов в районе Донецка с использованием артиллерии калибром 155 мм, в том числе с применением кассетных боеприпасов. В районе Горловки зафиксировано 34 обстрела из артиллерии калибром 152 мм. По направлениям Ясиноватая и Светлодарск зафиксирован по одному обстрелу из артиллерии 155 мм», - уточнили в представительстве.
Всего было выпущено 295 единиц артиллерийских боеприпасов различных типов.

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В Пентагоне отказались комментировать допуск Маска тайнам после скандала о наркотиках
22 августа 2023, 23:54

Фото: iStock/icholakov

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер не ответил на вопрос о пересмотре допуска миллиардера Илона Маска к секретным данным после информации в СМИ об употреблении американским предпринимателем наркотиков.
«Из соображений охраны частной жизни мы не можем обсуждать секретный допуск отдельных персон. Я бы посоветовал обратиться в компанию Маска с этим вопросом», — цитирует РИА Новости слова Райдера.

Так представитель Пентагона ответил на просьбу прокомментировать перспективы сохранения или потери допуска Илона Маска после заявления издания New Yorker об употреблении миллиардером кетамина.

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#наркотики
#сша
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Си Цзиньпин: расширение военных союзов сделает все страны небезопасными
22 августа 2023, 21:50

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что регулярное расширение военных союзов и собственных сфер влияния за счет безопасности других сделает все государства небезопасными. Об этом китайский лидер сообщил в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«В последние годы мир был очень неспокойным, многие страны и регионы пострадали от войн, а люди были вынуждены покинуть свои дома», — отметил лидер КНР.

По словам Си Цзиньпиня, международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для долговременного порядка во всем мире.

Ранее председатель КНР заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Китай также всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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#китай
#страны
#регионы
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#лидер
#мир
#люди
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Си Цзиньпин: Китай искренне приветствует всех желающих присоединиться к БРИКС
22 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/awdebenham

Председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. Об этом китайский лидер сообщил в своем обращении к участникам делового форума БРИКС.
«Сегодня страны БРИКС и более 50 стран собрались в Южной Африке не для того, чтобы выбирать сторону или участвовать в блоковой конфронтации, а для создания масштабной структуры мирного развития», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее председатель КНР заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира. Отмечается, что Китай также всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского
The New Yorker: Маск наказал ВСУ, отключив Starlink после выпада Зеленского
22 августа 2023, 21:10

Фото: iStock/AdrianHancu

Бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет издание The New Yorker.
Авторы статьи сообщают, что в какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения. По информации газеты, таким образом, Илон Маск отреагировал на отказ украинского лидера от предложенного миллионером плана по мирному урегулированию украинского кризиса. 

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#всу
#илон маск
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Киев выделил почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ
Правительство Украины выделило МО почти 7,5 миллиона долларов на развитие ВСУ
22 августа 2023, 20:18

Фото: iStock/alzay

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство страны выделило министерству обороны почти 7,5 миллиона долларов на обеспечение деятельности ВСУ. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что средства предназначены для военной подготовки военнослужащих.  

По словам Мельничука, правительство выделило из бюджета финансы, чтобы обеспечить личный состав ВСУ медицинской помощью. Деньги также предназначены для ветеранов, членов семей украинских солдат.  

Ранее сообщалось, что Украина планирует захватить Крым с помощью ракет JASSM. По словам американского аналитика, вооружение может помощь реализовать планы Киева по взятию Крыма «без боя». 

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#всу
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Си Цзиньпин: Китай продолжит демократизацию международных отношений
22 августа 2023, 20:09

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит укреплять стратегическое партнерство в БРИКС, а также будет продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира.
«Мы продолжим углублять стратегическое партнерство БРИКС, расширять модель «БРИКС плюс», углублять солидарность и сотрудничество с другими странами», — отметил лидер КНР.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в Восточном экономическом форуме, который начнется 10 сентября. Российский лидер также выразил уверенность в том, что Деловой форум и Деловой совет БРИКС продолжат свою созидательную работу, которая направлена на углубление контактов между предпринимательскими кругами стран «пятёрки».

Напомним, Китай всемерно поддерживает процесс расширения БРИКС, а такжен приветствует скорейшее вступление в «большую семью» этого объединения новых стран-участниц.

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