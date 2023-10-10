Жителям Израиля порекомендовали запастись водой и едой на трое суток

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Израильские власти рекомендовали гражданам страны запастись продуктами, водой и медикаментами на период до трех суток, чтобы быть готовыми к пребыванию в убежищах в случае необходимости. Эту информацию распространило Командование тыла, сообщает ТАСС.
Также важно иметь при себе деньги, личные документы и необходимый инвентарь для детей или домашних животных.
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