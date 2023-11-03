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Жителям новых регионов разрешат не платить за капремонт до 2026 года

03 ноября 2023, 01:44
Фото: istockphoto /mapo

Фото: istockphoto /mapo

Жители новых регионов, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, получат отсрочку во внесении взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Ранее планировавшееся внедрение сборов с 2024 года перенесено на 2026 год, согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Минюст.

По данным издания «Известия», такая отсрочка обоснована необходимостью более подробной оценки состояния жилого фонда в новых регионах России. В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина подчеркнули, что жилищный фонд в этих регионах высоко изношен, а капитальный ремонт в них проводился крайне недостаточно в течение длительного времени.

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#капитальный ремонт
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#компенсации
#минюст
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Блинкен организует в Аммане встречу глав МИД арабских стран-союзников
Times of Israel: Блинкен встретится с главами МИД арабских стран-союзников
03 ноября 2023, 01:40

Фото: сайт МИД РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен намеревается провести встречу с главами МИД арабских стран-союзников в Аммане в субботу, 4 ноября, в рамках своего внешнеполитического турне. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на арабских дипломатов и американских чиновников.
Этот визит Блинкена, который продлится с 2 по 10 ноября, включает в себя поездки в различные страны, включая Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. Одним из ключевых моментов в его планах является организация встречи с главами МИД арабских стран, где Вашингтон планирует привлечь поддержку для своих стратегий в отношении конфликта между Израилем и движением ХАМАС. Пока что список участников этой встречи не был окончательно утвержден

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#сша
#израиль
#мид
#страны
#поездки
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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила над Белгородской областью украинский БПЛА
03 ноября 2023, 01:35

Фото: iStock/vadimrysev

Российская система ПВО успешно уничтожила украинский беспилотник в ночь с 2 на 3 ноября в воздушном пространстве над Белгородской областью. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.
Около 23:45 по московскому времени силовые структуры Украины предприняли попытку осуществить террористическую акцию с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) воздушного типа в направлении объектов на территории Российской Федерации.

Силы ПВО России оперативно пресекли данную попытку, уничтожив украинский беспилотник, который находился в воздушном пространстве над Белгородской областью.

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#киев
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#пво
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Израиль прекратил все контакты с сектором Газа
Кабмин: Израиль прекращает все контакты с сектором Газа
03 ноября 2023, 01:27

Фото: iStock/Gilnature

Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение о прекращении всех контактов с сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости.
Так, Израиль прекращает все контакты с сектором Газа, в том числе отменяет возможность для жителей анклава работать в стране и финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА).

«Палестинских рабочих из Газы больше не будет в Израиле, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», — заявили в кабмине.

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#израиль
#сектор газа
#кабмин
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Адмирал Лиза Франчетти стала первой женщиной на посту главы ВМС США
03 ноября 2023, 01:13

Фото: iStock/3DSculptor

В США Сенат утвердил на пост главы ВМС адмирала Лизу Франчетти. Об этом пишет РИА Новости.
«Я рад, что сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти главой операций ВМС», — заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

В Белом доме ранее отмечали, что после утверждения Франчетти станет первой женщиной в истории во главе ВМС, а также первой в комитете начальников штабов (высшем руководящем органе армии США).

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#сша
#армия
#женщина
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Антонов оценил шансы договориться с США о стратегической безопасности
Антонов: доверие между США и Россией для разговора о стратбезопасности разрушено
03 ноября 2023, 00:40

Фото: сайт посольства РФ в США

Посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что сегодня в полной мере отсутствует взаимное доверие для начала диалога между Россией и США по вопросам стратегической безопасности и проблемам контроля над вооружениями.
В интервью Первому каналу он отметил, что для обсуждения таких важных вопросов, необходимо наличие доверия. По его словам, удивительно, что доверие может формироваться только через общение и взаимодействие, но на данный момент между Россией и США оно полностью утрачено.

Дипломат подчеркнул, что именно Вашингтон отказался от серьезных обсуждений по вопросам стратегической безопасности, и это несмотря на готовность Москвы к такому диалогу.

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#москва
#сша
#мид
#технологии
#интервью
#режим
#оон
#дипломат
#антонов
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В ООН заявили об угрозе геноцида в отношении палестинцев
В ООН заявили, что палестинцы подвергаются серьезному риску геноцида
02 ноября 2023, 23:48

Фото: istockphoto.com/Viktor Sidorov

Эксперты ООН заявили о серьезной тревожности по поводу нарастающей угрозы геноцида, стоящей перед палестинским народом, и призывают Израиль и его союзников немедленно договориться о прекращении огня в секторе Газа.
В заявлении, опубликованном ТАСС, подчеркивается, что время для предотвращения гуманитарной катастрофы и геноцида в этом регионе истекает.

Эксперты ООН настаивают на важности принятия срочных действий для защиты жизней и безопасности палестинского населения и остановки дальнейшего нарастания напряженности в регионе.

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#сша
#израиль
#остановки
#эксперты
#турция
#катастрофа
#оон
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Российские автомобили в Латвии будут конфисковывать после 14 февраля
Сейм Латвии принял закон о перерегистрации российских машин до 14 февраля
02 ноября 2023, 23:23

Фото: iStock/william87

Латвийский Сейм принял изменения к закону о дорожном движении, согласно которым автомобили с российскими номерами должны быть перерегистрированы, иначе они подвергнутся конфискации.
Согласно информации национальной телерадиокомпании LSM, это обязательное требование должно быть выполнено до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили могут быть конфискованы и затем переданы Украине.

За управление российским автотранспортом, не зарегистрированным в Латвии, предусмотрены штрафы в размере от 750 до 2000 евро. Уточняется, что такие автомобили смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение суток.

Важно отметить, что данное законодательное изменение не касается автомобилей, используемых дипломатическими и консульскими службами. С другой стороны, предложение о запрете въезда автомобилей с белорусскими номерами в Латвию не было поддержано парламентом.

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#евро
#автомобили
#штрафы
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Политик Барака: США, после войны с Россией, поддерживают только аморальные люди
02 ноября 2023, 22:37

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

После всех бед, которые устроило американское правительство, включая войну с Россией, необходимо быть абсолютно аморальным человеком, чтобы поддерживать США, написал американский политик и правозащитник Аджаму Барака на своей странице в X.
«После Афганистана, прокси-войны с Россией и резни палестинцев только самые морально испорченные или наивные люди все еще поддерживают «коллективный Запад», - прокомментировал ситуацию Барака. 

Правозащитник неоднократно критиковал Евросоюз и США за проводимую ими политику. Ранее он заявил, что правительству Соединенных Штатов «плевать на народ Украины», а развязанная на территории их страны война имеет лишь одну цель - побороться ​с ​Россией в контексте геополитических амбиций. 

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#сша
#политика
#россия
#палестина
#поддержка
#афганистан
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Киев надеется получить от МВФ еще 900 миллионов долларов
Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от МВФ еще 900 миллионов долларов помощи
02 ноября 2023, 21:50

Фото: iStock/Andrii Atanov

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале, что Международный валютный фонд пересмотрит программу расширенного финансирования Украины, что поспособствует привлечению очередного транша помощи в размере порядка 900 миллионов долларов
Шмыгаль сообщил о проведенном разговоре с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, в ходе которого прошло обсуждение вопросов финансирования дефицита государственного бюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, которые направлены на рост экономики.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина. Шумер отметил, что сенат США планирует взамен представить собственную двухпартийную инициативу, которая включает в себя «помощь для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы».

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