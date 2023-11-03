Жителям новых регионов разрешат не платить за капремонт до 2026 года

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Жители новых регионов, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, получат отсрочку во внесении взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.
По данным издания «Известия», такая отсрочка обоснована необходимостью более подробной оценки состояния жилого фонда в новых регионах России. В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина подчеркнули, что жилищный фонд в этих регионах высоко изношен, а капитальный ремонт в них проводился крайне недостаточно в течение длительного времени.
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