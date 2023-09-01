Жителям Подмосковья напомнили о скором завершении приёма заявлений на участие в ДЭГ

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома
Приём заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании завершается 4 сентября. Об этом жителям Подмосковья напомнили в Мособлизбиркоме.
«На подачу заявлений для ДЭГ ещё есть время. Чтобы принять участие в дистанционном электронном голосовании, избирателям необходимо до 4 сентября включительно подать заявление через портал госуслуг. Главное, чтобы учётная запись была подтверждена», – говорится в сообщении в Telegram-канале Мособлизбиркома.Голосование онлайн будет доступно с 8 часов утра 8 сентября до 20 часов 10 сентября. Отдать свой голос можно с помощью компьютера или через мобильное устройство на сайте ДЭГ. Важно, что после регистрации на дистанционное электронное голосование избиратель уже не сможет проголосовать на избирательном участке.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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Лора Луганская