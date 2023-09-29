Журналист Боуз: Западу пора признать существование нацизма на Украине

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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что западным странам после скандала с чествованием в парламенте Канады экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки необходимо признать существование нацизма на Украине. Об этом он написал в соцсети X.
«Может, настало время признать реальность, которую западные СМИ проигнорировали?», — задался вопросом Чей Боуз.
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