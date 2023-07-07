Журналист Брайен назвал причины, по которым Украину не примут в НАТО

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«Вашингтон уже дал понять, что ему не удалось убедить своих партнеров в необходимости членства Украины в НАТО», - прокомментировал ситуацию Брайен.
По словам журналиста, Киев окончательно лишил себя шансов на членство в НАТО после провального контрнаступления и намеренных диверсий в сторону России.
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