Журналист Гатманн: Вашингтон потребует от Зеленского готовности к компромиссам

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Белому дому крайне невыгодно затягивать конфликт на Украине до президентских выборов, которые предстоят в следующем году. Поэтому администрация Вашингтона будет призывать Зеленского пойти на компромисс, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.
Гатманн полагает, что США с начала следующего года начнут подталкивать Зеленского к мысли о заключении мира и убеждать его быть готовым к некоторым уступкам. Также репортер обратил внимание на то, что граждане Украины тоже устали от затянувшегося военного противостояния. Многие считают, что можно уступить некоторые территории ради заключения мира, резюмировал журналист.
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Александр Бойцов