Журналист Хейсканен рассказал, кто поплатится за антироссийские санкции Финляндии

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Приграничные территории Финляндии исчезнут из-за запрета на въезд в страну российских автомобилей, а также из-за введённых антироссийских санкций. Об этом в интервью «Царьграду» сообщил почётный член «Свободных журналистов Финляндии», общественный деятель Кости Хейсканен.
Изначально страна не планировала выполнять требования Евросоюза, который рекомендовал ввести запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. В том числе ограничения предлагалось ввести и для тех россиян, которые едут с туристическими целями или на короткий срок. Однако позднее Финляндия решила, что стоит ввести такие санкции.
Уточняется, что автомобили с госномерами РФ, уже находящиеся на территории государства, должны покинуть его в течение полугода. Если не последовать этим указаниям, водитель рискует лишиться своего авто.
Хейсканен в интервью «Царьграду» заявил, что такое решение финских властей по отношению к России – это «вопиющее издевательство», от которого в первую очередь будут страдать сами жители Финляндии.
По его словам, не только в Финляндии, но и в других европейских странах наблюдается большое количество российских автомобилей. Если им запретить въезд на территорию ЕС, приграничные регионы «умрут», поскольку они получали «подпитку» как раз от тех, кто пересекал границу.
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Уточняется, что автомобили с госномерами РФ, уже находящиеся на территории государства, должны покинуть его в течение полугода. Если не последовать этим указаниям, водитель рискует лишиться своего авто.
По его словам, не только в Финляндии, но и в других европейских странах наблюдается большое количество российских автомобилей. Если им запретить въезд на территорию ЕС, приграничные регионы «умрут», поскольку они получали «подпитку» как раз от тех, кто пересекал границу.
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Анастасия Чинкова