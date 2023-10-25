Журналист Херш: Израиль рассматривает возможность затопления тоннелей ХАМАС

Власти Израиля рассматривают возможность затопления системы туннелей ХАМАС перед тем, как направлять туда свои войска для наземной операции. Об этом написал известный американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье на платформе Substack, ccылаясь на информированного чиновника вашингтонской администрации.