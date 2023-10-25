Журналист Херш: Израиль рассматривает возможность затопления тоннелей ХАМАС

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Власти Израиля рассматривают возможность затопления системы туннелей ХАМАС перед тем, как направлять туда свои войска для наземной операции. Об этом написал известный американский журналист Сеймур Херш в своей новой статье на платформе Substack, ccылаясь на информированного чиновника вашингтонской администрации.
По мнению Херша, это может говорить о готовности Израиля «списать со счетов» тех заложников, которые сейчас удерживаются палестинскими радикалами в секторе Газа.
Военные эксперты ранее предупреждали, что обширный подземный лабиринт тоннелей ХАМАС может стать кошмаром для израильских солдат. Это связано с тем, что обычные очки ночного видения там не будут работать, а общение между бойцами будет сильно ограничено. Кроме того, военным ЦАХАЛа неизбежно понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Военные эксперты ранее предупреждали, что обширный подземный лабиринт тоннелей ХАМАС может стать кошмаром для израильских солдат. Это связано с тем, что обычные очки ночного видения там не будут работать, а общение между бойцами будет сильно ограничено. Кроме того, военным ЦАХАЛа неизбежно понадобятся запасы кислорода, респираторы и маски химической защиты.
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Артем Путинцев