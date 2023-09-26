Журналист Херш: план ЦРУ по «Северным потокам» — шаг к третьей мировой войне

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У Центрального разведывательного управления имелись невнятные инструкции от президента США Джо Байдена. Их можно было рассматривать как возможный шаг к третьей мировой войне.
Такие выводы журналист сделал в ходе независимого расследования подрыва российского газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Херш считает, что диверсия была совершена американскими спецслужбами при содействии Норвегии. Причем ЦРУ затем умело скрыло все следы, чтобы информация о причастности США к взрывам не стала достоянием общественности.
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Александр Бойцов