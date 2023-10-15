Журналист Херш заявил о планах Израиля уничтожить Газу авиабомбами JDAM

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Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что, по словам американского журналиста Сеймура Херша, может привести к полному разрушению города в ближайшие дни. Эту информацию он опубликовал в своей колонке на платформе Substack, ссылаясь на свои источники.
Херш утверждает, что текущий план предполагает, что атака с применением бомб JDAM может состояться уже в воскресенье или понедельник, с целью вынудить жителей Газы и южных районов покинуть город и подготовиться к немедленному наземному вторжению.
По мнению журналиста, такая атака, если она произойдет, может иметь разрушительные последствия для Газы и ее жителей.
Сеймур Херш, известный своими расследованиями о преступлениях американских вооруженных сил во Вьетнаме и Ираке, является лауреатом Пулитцеровской премии.
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По мнению журналиста, такая атака, если она произойдет, может иметь разрушительные последствия для Газы и ее жителей.
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Артем Кузьмин