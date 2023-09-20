Журналист Хинкл: города США выглядят, как «зомби-пустошь» по сравнению с Москвой

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Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что города США выглядят, как «зомби-пустошь в упадке» по сравнению с Москвой. Об этом сообщает RT.
По мнению журналиста, вместо того, чтобы заботиться о гражданах своей страны, США предпочитают тратить миллионы долларов на Украину, которая несёт огромные потери личного состава без шансов на победу.
Ранее Хинкл отметил, что на улицах Москвы нет наркоманов и бездомных, в отличие от Америки. Хинкл также похвалил еду, обслуживание и чистоту вокруг.
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«Если они (власти США. — RT) будут продолжать принимать такие решения — отправлять $250 млн или около того на Украину и лишь $700 (на семью. — RT) тем, кого коснулись пожары на Гавайях... Им нет дела до американских семей, им нет дела до людей в нашей же стране, до нашей инфраструктуры. Я в Москве впервые — инфраструктура здесь прекрасная», — приводит слова Хинкла RT.
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Екатерина Коршунова