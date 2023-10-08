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Североатлантический альянс способствовал истреблению украинского населения во время конфликта с Россией. Об этом заявил в эфире своего собственного YouTube-канала Redacted американский журналист и блогер Клейтон Моррис.
Моррис объяснил, что НАТО способствует разжиганию конфликта, отправляя вооружение на Украину, что в результате приводит к истреблению украинского населения. По его словам, средний возраст большинства современных украинцев составляет от 30 до 40 лет, в то время как большая часть украинских солдат находится в возрасте как минимум 40 лет.
Блогер считает, что демографический кризис после распада СССР привел к тому, что украинской молодежи практически не осталось. А те, кто остался, сейчас массово гибнут на фронтах ВСУ.
Вооруженные силы Украины потеряли порядка полумиллиона солдат с начала спецоперации, ранее сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что в этой статистике не учтены солдаты, которые получили ранения. Какое-то количество из травмированных после лечения сможет вернуться в строй, однако, некоторые останутся небоеспособными.В полмиллиона погибших также не включены пропавшие без вести, которых с украинской стороны колоссальное количество.
В связи с этим, Гагин считает, что Украине сейчас стоит задумываться не столько о недостатке призывников, сколько о демографическом кризисе.
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Блогер считает, что демографический кризис после распада СССР привел к тому, что украинской молодежи практически не осталось. А те, кто остался, сейчас массово гибнут на фронтах ВСУ.
В связи с этим, Гагин считает, что Украине сейчас стоит задумываться не столько о недостатке призывников, сколько о демографическом кризисе.
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Артем Путинцев