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Журналист и блогер Моррис: НАТО способствует истреблению украинцев

08 октября 2023, 05:42
Фото: iStock/Vlad_Yushinov

Фото: iStock/Vlad_Yushinov

Североатлантический альянс способствовал истреблению украинского населения во время конфликта с Россией. Об этом заявил в эфире своего собственного YouTube-канала Redacted американский журналист и блогер Клейтон Моррис.
Моррис объяснил, что НАТО способствует разжиганию конфликта, отправляя вооружение на Украину, что в результате приводит к истреблению украинского населения. По его словам, средний возраст большинства современных украинцев составляет от 30 до 40 лет, в то время как большая часть украинских солдат находится в возрасте как минимум 40 лет.

Блогер считает, что демографический кризис после распада СССР привел к тому, что украинской молодежи практически не осталось. А те, кто остался, сейчас массово гибнут на фронтах ВСУ.


Вооруженные силы Украины потеряли порядка полумиллиона солдат с начала спецоперации, ранее сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что в этой статистике не учтены солдаты, которые получили ранения. Какое-то количество из травмированных после лечения сможет вернуться в строй, однако, некоторые останутся небоеспособными.В полмиллиона погибших также не включены пропавшие без вести, которых с украинской стороны колоссальное количество.

В связи с этим, Гагин считает, что Украине сейчас стоит задумываться не столько о недостатке призывников, сколько о демографическом кризисе.

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#демография
#нато
#украина
#блогер
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Трамп: Атака на Израиль стала возможной благодаря слабости США
08 октября 2023, 04:22

Фото: Сайт Кремля

Атака на Израиль стала возможной из-за слабости Вашингтона, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.
«Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова.

Политик добавил, что в случае избрания президентом он будет оказывать поддержку Израилю, а от помощи Палестине откажется.

Ранее экс-президент США заявил, что деньги палестинским террористам поступали из администрации нынешнего президента США Джо Байдена. То есть, движение ХАМАС было профинансировано за счёт средств рядовых американцев.

Также Трамп отметил, что предыдущая американская администрация принесла на Ближний Восток мир. А нынешняя власть во главе с Байденом снова сводит его на нет.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.

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#дональд трамп
#сша
#израиль
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ООН: 20 тысяч жителей Газы покинули свои дома из-за ударов Израиля
08 октября 2023, 03:42

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В Организации Объединённых Наций сообщили, что 20 тысяч жителей Газы покинули свои дома из-за ударов Израиля. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), людей разместили в убежищах.
«7 октября не менее 20 тыс. внутренне перемещенных лиц находились в целях получения убежища в 44 школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), из которых 28 являются специальными убежищами на случай чрезвычайных ситуаций на всей территории сектора Газа, за исключением города Хан-Юнис», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».

Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#оон
#беженцы
#израиль
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Израиль объявил о завершении первой фазы операции «Железные мечи»
08 октября 2023, 02:49

Фото: iStock/ffikretow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи» против боевиков палестинского движения ХАМАС. Он добавил, что большая часть сил противника на территории страны уничтожена.
Он также объявил о начале наступления, которое продолжится «безостановочно и непрерывно — до достижения поставленных целей».

Как заявили в канцелярии премьера, Израиль принял решение прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа, поставки топлива и товаров. В свою очередь, израильская армия заявила, что в районе сектора Газа создана закрытая военная зона.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкции, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.

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#израиль
#война
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Алиев: В новых конфликтах на Южном Кавказе будет виновата Франция
08 октября 2023, 02:15

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Поставки французского вооружения Армении служат не миру, а противостоянию, если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, виновата в этом будет Франция. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Если в регионе возникнут какие-либо новые конфликты, то именно Франция будет виновником этого», — сказал Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев отказался от участия в переговорах с участием Армении и представителей Евросоюза, намеченных на 5 октября. Одной из причин стали проармянские заявления Франции и главы Совета Европы Шарля Мишеля.

Азербайджанское издание АРА, в частности, указывает что решение об отказе в пятисторонних переговорах в формате «два плюс три» (Азербайджан, Армения, Франция, Германия, ЕС) могло быть принято Баку из-за заявлений Франции о планах поставок вооружений Еревану.

Кроме того, по данным агентства, азербайджанская сторона предложила пригласить на встречу президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Но против этой идеи категорично выступили Париж и Берлин. Это разногласие стало еще одной причиной отказа Алиева от участия в переговорах.

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#франция
#оружие
#армения
#азербайджан
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На всей территории Израиля введено «особое положение в области безопасности»
08 октября 2023, 01:51

Фото: iStock/Gilnature

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили в военном ведомстве, эта мера позволит израильским военным давать гражданским лицам соответствующие инструкци, а также закрывать общественные объекты в соответствии с потребностями безопасности.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении к гражданам заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».

В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
#война
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ЦАХАЛ: Армия Израиля нанесла удар по командному центру ХАМАС
08 октября 2023, 01:23

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по командному центру группировки ХАМАС, отвечавшему за ракетные системы, а также командному посту запрещенного в России «Исламского джихада»*. Об этом представители ЦАХАЛа сообщили в своих социальных сетях.
По последним данным, в Израиле более 300 погибших и 1590 раненных с начала нападения ХАМАС. Один из погибших — 42-летний командир бригады «Нахаль» полковник Йонатан Стейнберг, убитый в ходе перестрелки с боевиком. Израильские СМИ указывают, что военного такого высокого звания страна потеряла в ходе боевых действий впервые за многие годы.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении к гражданам заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».

В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны.

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
#война
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Telegraph: Байден намеревается запросить у Конгресса $100 млрд для Украины
08 октября 2023, 01:01

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Президент США Джо Байден намерен запросить крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, сообщило издание The Telegraph.
Объем этого пакета может составить порядка $100 млрд, этих средств Киеву должно хватить до 2025 года. Сейчас детали прорабатываются. Американские чиновники определяют, какие именно вооружения могут быть предоставлены Украине. 

Ранее в США приняли временный проект финансирования правительства, который не предусматривает выделения помощи Киеву. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, общая сумма доступных средств для использования Соединенными Штатами в качестве помощи для Украины составляет приблизительно семь миллиардов долларов. Он подчеркнул, что около 5,4 миллиарда долларов были выделены благодаря перераспределению ранее выделенных средств для помощи Украине, и ещё около 1,6 миллиарда долларов предназначены для восстановления израсходованных ресурсов.

При этом республиканцы призвали Байдена сформулировать и озвучить американскую стратегию по поддержке Киева. Соответствующее письмо опубликовал на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей возглавляющий его Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).

Его поддержал старший республиканец в таком же комитете Сената Джим Риш, представляющий штат Айдахо. Законодатели в письме выразили беспокойство по поводу того, что администрация главы Белого дома до сих пор четко не сформулировала стратегию по поддержке Украины. Маккол и Риш указали, что обещание Байдна поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется» не является стратегией.

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#украина
#финансирование
#конгресс сша
#джозеф байден
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Fox News: Израиль готовится к возможности конфликта сразу на нескольких фронтах
08 октября 2023, 00:32

Фото: iStock/John_Theodor

Сотни тысяч израильтян призываются в армию, а Израиль готовится к возможности конфликта сразу на нескольких фронтах. Об этом сообщил специальный корреспондент телеканала Fox News в Иерусалиме Трой Инст.
Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху в своём видеообращении к гражданам заявил, что война с палестинским движением займет время, но Израиль обязательно отомстит за «чёрный день».

В соцсетях распространяется видео с колоннами военной техники, которую Израиль, предположительно, перебрасывает на юг страны

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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#израиль
#война
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Более 430 жителей Тайваня пострадали из-за тайфун «Коину»
08 октября 2023, 00:06

Фото: iStock/Ig0rZh

По меньшей мере 431 человек обратился за медицинской помощью на Тайване из-за травм, полученных во время тайфуна «Коину», об этом сообщил оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям острова.
Он обрушился на южное побережье 5 октября. Порывы ветра достигали 50 м/с. После удара стихии 431 человек обратился в медучреждения с различными травмами, полученными из-за непогоды. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего обращений к службам спасения поступило от жителей городов Тайчжун и Тайнань. Тайфун оставил без электричества 368 тысяч домохозяйств и 3,5 тысячи семей без воды. Сейчас «Коину» движется в сторону Гонконга и побережья южной китайской провинции Гуандун.

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