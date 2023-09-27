Журналист Карлсон считает Россию более христианской страной, чем Украина

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Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил в своем выступлении, что Россия более гостеприимна для христиан, чем Украина. Такое мнение он выразил на религиозном мероприятии.
«Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?», - написал он на своей странице в соцсети X (бывшей Twitter, заблокирована в РФ).
По его словам, одна из этих стран занималась гонением священников при помощи полиции и армии, закрывались церкви, а священники арестовывались. И это была не Россия, заключил Карлсон.
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