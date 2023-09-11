Журналист Кларенберг: Украина находится под угрозой из-за НАТО

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Журналист-расследователь Кит Кларенберг заявил, что из-за расширения НАТО существование Украины находится под угрозой.
«Сегодня, когда РФ и Украина находятся в состоянии конфликта, а политическое и военное будущее последней, если не само существование как государства, находится на волоске, слова недооцененного пророка Кеннана, похоже, становятся ужасной реальностью», — написал Кларенберг в своем материале для Al Mayadeen.
Таким образом журналист прокомментировал слова Джорджа Кеннана — ключевой фигуры в создании НАТО и «архитектора холодной войны». В 1998 году после ратификации США расширения блока Кеннан заявил, что это является трагической ошибкой, и что со стороны Российской Федерации последует мощная реакция.
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Диана Аванесян