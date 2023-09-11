Журналист Кларенберг: Украина находится под угрозой из-за НАТО

Действующий столичный градоначальник Сергей Собяни получает почти 2,45 млн голосов на выборах мэра Москвы после обработки 91,3% протоколов. Такие данные опубликованы на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году.