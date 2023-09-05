Журналист Нефф: На Западе считают неприличными призывы к миру на Украине

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На Западе стало «почти неприличным» призывать к мирному урегулированию конфликта на Украине, однако провести переговоры о мире необходимо уже сейчас. Об этом заявил политический журналист швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung Бенедикт Нефф.
Он отметил, что тех, кто призывает к миру, на Западе стали называть либо наивными, либо «путинистами».
Представители западных властей в большей степени являются сторонниками Украины и рассматривают один путь – продолжение конфликта и снабжение ВСУ вооружением.
При этом Нефф уточняет, что Запад, называя конфликт на Украине «своей войной», не считает нужным отправлять туда своих граждан для защиты дружественного государства. Из этого журналист сделал вывод, что конфликт будет тянуться до тех пор, пока Украина полностью не исчерпает свои ресурсы.
По словам Неффа, до проведения переговоров речь дойдёт только тогда, когда будет выполнен расчёт между землёй и жизнью: «чего стоит земля, если люди, которые могли её населять погибли?».
Однако журналист призывает не доводить до такого исхода и провести переговоры как можно раньше.
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Представители западных властей в большей степени являются сторонниками Украины и рассматривают один путь – продолжение конфликта и снабжение ВСУ вооружением.
По словам Неффа, до проведения переговоров речь дойдёт только тогда, когда будет выполнен расчёт между землёй и жизнью: «чего стоит земля, если люди, которые могли её населять погибли?».
Однако журналист призывает не доводить до такого исхода и провести переговоры как можно раньше.
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Анастасия Чинкова