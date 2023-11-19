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Поражение Украины в противостоянии с Россией обернется для Вашингтона настоящей катастрофой. В этом случае США потеряют статус сильной державы в глазах всего мирового сообщества.
Никсон отметил, что Вашингтон и раньше совершал ошибки, но из-за военной, политической и экономической мощи США они оставались без последствий. Сейчас Соединенные Штаты во многом уже утратили свою силу, поэтому поражение Украины в конфликте приведет к негативным последствиям для Белого дома. Мир постепенно становится многополярным, заключил обозреватель.
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Александр Бойцов