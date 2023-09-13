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Причина конфликта на Украине связана не только с Россией. Это не в последнюю очередь касается самих Соединенных Штатов, которые, убрав могущественного конкурента, пытаются сохранить привычный и удобный им однополярный мир.
Никсон также отметил, что американские власти наблюдают сейчас подъем как великих держав — Китая и России, так и региональных государств, таких, как Иран, Бразилия, Венесуэла, Саудовская Аравия. США не могут не видеть в этом угрозу своей гегемонии, своему контролю над миром. В Вашингтоне видят, что многие государства предпочитают в настоящее время заключать экономические и политические соглашения с Пекином или Москвой. Поэтому, чтобы сохранить удобны им однополярный мир, США необходимо «убрать Россию» с мировой арены, заключил журналист.
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