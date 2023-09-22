Журналист Репке: РФ остаётся дождаться, когда Запад всё разрушит

Фото: iStock/ciud
Западные страны, оказывающие помощь Украине, разрушат всё сами, а России останется только дождаться этого момента. Об этом немецкий журналист Юлиан Репке написал в соцсети Х.
«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши. Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — говорится в публикации.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
Читайте также:
«Главком»: Отношение Запада меняется не в пользу Киева
Военный политолог Иванников раскрыл, как НАТО попытается угрожать России
Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления
Диана Аванесян