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На Западе ошиблись, предполагая, что Россия проиграет в военном или экономическом аспекте в конфликте на Украине и уже вынужденно начали восхищаться её действиями на поле боя. Об этом написал журналист Чей Боуз.
Он пояснил, что прокси-война Запада на Украине уже приближается к провалу, неоконсерваторы, стоящие за этим фиаско, постепенно теряют возможности для отступления.
По его словам, в военных центрах Запада «неохотно восхищаются» эффективной адаптации российской стратегии на поле боя. Таким образом, Боуз считает, что в случае поражения доверенного лица Запада станет для НАТО разрушительным. Тогда престиж и репутация альянса будут нивелированы.
Ранее журналист-расследователь Кит Кларенберг заявил, что из-за расширения НАТО существование Украины находится под угрозой.
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«Первоначальная уверенность в том, что Россия в ее нынешнем виде рухнет под давлением самого жесткого режима санкций в истории, не оправдалась», — написал Боуз в своей соцсети.
Ранее журналист-расследователь Кит Кларенберг заявил, что из-за расширения НАТО существование Украины находится под угрозой.
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Элина Позднякова