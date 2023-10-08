Журналист Вароли: Критика Байдена только повышает путинский авторитет в Америке

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Критические высказывания президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина лишь повышают авторитет российского лидера среди рядовых американцев. Об этом заявил известный журналист Джон Вароли.
«Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», — сказал он в беседе с RNN.Вароли подчеркнул, что главная беда США — это отнюдь не внешние противники, а внутренние проблемы, которые власти предпочитают не замечать.
Президент США уже не первый раз позволяет себе подобные высказывания, весной 2022 года, во время посещения Варшавы, он заявил, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Позже американский лидер объяснил, что не имел в виду призывы к смене власти в РФ. На что Дмитрий Песков дал комментарий, что не ему решать кто будет управлять страной, а народу России.
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