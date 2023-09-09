Журналисты на саммите G20 встали в очередь за фото с флагом России

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Иностранные журналисты на саммите G20 в Дели массово фотографировались с флагом России, образовав очередь. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что российский триколор туда привезла журналистка из России Екатерина Надольская.
Она также рассказала, что уже ездила с флагом России на БРИКС. Тогда он имел огромную популярность, и девушка решила повторить. По ее словам, в какой-то момент к символу российской государственности организовалась очередь из желающих сфотографироваться с ним.
Индийская журналистка Маусами Синхв свою очередь также сфотографировалась с российским флагом, отметив, что никакой «блокады» для работы российских СМИ на саммите G20 не будет, так как Индия является свободной страной, а местные журналисты очень рады возможности пообщаться со своими коллегами из России.
В ходе саммита в Нью-Дели лидеры и представители государств G20 будут обсуждать разнообразные глобальные вопросы, включая важные аспекты сотрудничества с Африканским союзом и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и странами Глобального Юга. Также в повестке дня форума будут актуальные вопросы, связанные с мировой политикой, такие как ситуация на Украине.
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«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо, за то, что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы — российская сторона — постарались и привезли», — объяснила Надольская.
Индийская журналистка Маусами Синхв свою очередь также сфотографировалась с российским флагом, отметив, что никакой «блокады» для работы российских СМИ на саммите G20 не будет, так как Индия является свободной страной, а местные журналисты очень рады возможности пообщаться со своими коллегами из России.
В ходе саммита в Нью-Дели лидеры и представители государств G20 будут обсуждать разнообразные глобальные вопросы, включая важные аспекты сотрудничества с Африканским союзом и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и странами Глобального Юга. Также в повестке дня форума будут актуальные вопросы, связанные с мировой политикой, такие как ситуация на Украине.
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Элина Позднякова