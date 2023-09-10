Журналисты рассказали, как проходят выборы в оживающей Волновахе

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Во многих регионах России, включая ДНР, с 8 по 10 сентября проходят выборы в органы власти различных уровней. О том, как жители Волновахи в Донецкой Народной Республике голосовали за депутатов народного Совета региона, рассказали журналисты.
Пожилые и молодые избиратели на Донбассе уверены: голосовать нужно обязательно, ведь это их земля, их судьба, их жизнь. Конечно, они должны участвовать в определении того, как и под чьим руководством регион будет жить и развиваться. Сейчас Волноваха оживает. Восстанавливаются детские сады, школы, городская и социальная инфраструктура, возвращаются жители. А кто-то и не уезжал, как, например, 18-летняя Яна, которая сегодня голосовала впервые. Она рассказала, что немного волновалась, но очень рада, что приняла участие в выборах. Теперь она знает, что тоже поучаствовала в том, чтобы сделать Волноваху лучше.
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Александр Бойцов