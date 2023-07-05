Журналистка Sky News осудила Байдена, который игнорирует собственную внучку

Фото: usembassy.gov
Австралийская журналистка Рита Панахи с Sky News Australia выразила недовольство поведением президента США Джо Байдена в отношении своей внучки.
Видео с её комментариями было опубликовано на Youtube-канале.
Ранее появилась информация о том, что сотрудников Байдена попросили упоминать публично только шестерых его внуков, исключая четырёхлетнюю дочь Хантера Байдена, сына президента, рождённую вне брака.
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Ранее появилась информация о том, что сотрудников Байдена попросили упоминать публично только шестерых его внуков, исключая четырёхлетнюю дочь Хантера Байдена, сына президента, рождённую вне брака.
«Мне кажется, это крайне жестоко. Ведь это всего лишь маленький невинный ребёнок, чьё существование её дедушка и бабушка по сути просто не признают», — высказала своё возмущение Рита Панахи.Телеведущая подчеркнула, что вопрос отношения к внукам не должен быть табу для Байдена, так как сам президент не раз упоминал о своих внуках в публичных выступлениях.
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Артем Кузьмин