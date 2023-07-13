Журналистка ван Денски: В кулуарах саммита НАТО были поражены упреками Зеленского

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Журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски заявила, что многие были неприятно поражены упреками Владимира Зеленского в адрес альянса.
Многие обратили внимание на его потребительское отношение, что спровоцировало немало разговоров. Денски сравнила Зеленского с капризной примадонной. Украинский президент считает, что ему все должны, подчеркнула журналистка.
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