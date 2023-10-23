Журналистку Лизу Лазерсон отстранили от эфиров за анекдот про евреев

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Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* отстранил отведения эфиров на YouTube-канале «Живой гвоздь» журналистку Лизу Лазерсон. Причиной послужил анекдот про еврейских младенцев, рассказанный ею ранее.
Лиза Лазерсон также заявила, что не вернется в эфир YouTube-канала «Живой гвоздь» после истечения двухмесячного срока.
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